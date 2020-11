La prensa alemana se viene arriba con Díaz Ayuso, a la que define en dos palabras

La agencia alemana DPA ha publicado un amplio reportaje a analizar la situación del coronavirus en Madrid, donde “están disminuyendo los contagios”, y que ha sido publicado por los principales diarios de Alemania, Austria y Suiza.

Por ejemplo, el periódico Die Welt, uno de los más importantes de Alemania, ha publicado ese texto en el que se explica que los “medios hablan de un milagro, los investigadores están asombrados y no encuentran una explicación correcta del fenómeno”. El artículo recuerda que Madrid ha sido epicentro de la pandemia pero subraya que ahora los contagios “están cayendo rápidamente, aunque los bares y restaurantes están llenos”. ”¿Qué hace la ciudad de manera diferente?”, se pregunta.

En el reportaje se incluyen las palabras del epidemiólogo José Jonay Ojeda, que explica que podría haber una razón principal para el éxito: las pruebas de antígenos.

Ahora, se lee en el texto, otras regiones españolas, que no pueden dominar la situación a pesar de tener restricciones más estrictas, “miran a Madrid con una mezcla de envidia y escepticismo”. DPA también se pregunta si los números están siendo maquillados por el gobierno regional conservador de Madrid y apunta que algunos expertos no descartan que pueda haber problemas y retrasos en el registro de los casos, pero no solo en esa región. En cualquier caso, enfatizan que la situación en los hospitales, por ejemplo, también está mejorando.

″¿Qué diferencia a Madrid de otras regiones? La principal diferencia: no acordona toda la región o ciudades y municipios enteros, sino solo distritos más pequeños que tienen un gran número de contagios”, continúa diciendo el artículo, que añade: “Los medios de comunicación y los expertos también están convencidos de que los madrileños se han vuelto más cautelosos debido al gran susto”.

El texto también asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido “duramente criticada durante meses por el gobierno central, los medios de comunicación y colegas de otras regiones”. “Fue acusada de impotencia e inacción. Para muchos medios de comunicación ya estaba ’políticamente muerta”, se asegura antes de añadir que Ayuso es vista “de pronto” como una “nueva estrella”. “Y portadora de esperanza para el conservador Partido Popular (PP)”, se zanja.