La propuesta de Antonio Resines para que los políticos se dejen de "gilipolleces en el Congreso"

Antonio Resines estuvo este sábado en laSexta Noche, la tertulia política que presenta Iñaki López, y mostró a toda España el cabreo que tiene por la actual gestión de la situación.

El actor, que recordó el suceso que vivió hace escasas semanas cuando se encontró cerrada una oficina de la Seguridad Social, fue muy crítico: “El problema es que hace falta más personal. Me encontré con varios funcionarios que me decían que no daban abasto. ¿Para qué está la administración pública? Contraten gente, que un funcionario me dijo que llevaban 10 años sin convocar oposiciones. Hay más de 20 oficinas cerradas”.

“Organicemos bien esto. Los políticos y el Estado está para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para poner problemas, si me equivoco que me lo diga alguien”, añadió.

Resines, tras escuchar unas palabras del ministro de la cartera de la Seguridad Social José Luis Escriva, incidió en que se convoquen oposiciones y se contraten las personas necesarias.