La reacción de Feijóo cuando Alsina le pregunta si será senador: la respuesta acaba en risas

Ante este asunto de si será senador, y tras bromear por si Alsina pide un sí o un no en sus respuestas -de ahí que hablara de que “son tipo test”-, Feijóo ha comentado que “no me gusta tomar decisiones y no comentarlas en el foro correcto” por lo que no ha desvelado ninguna decisión. “Quien me tiene que designar es el Parlamento de Galicia”, ha añadido para acabar diciendo que “no descarto ser senador” sin llegar a confirmarlo.