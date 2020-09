La reacción de la hija de Bimba Bosé a este comentario sobre Miguel Bosé en 'La Resistencia'

David Broncano ha tenido este martes en La Resistencia a un miembro de clan Bosé. La cantante Dora Postigo, hija de Diego Postigo y de Bimba Bosé ha ido al programa de #0 a hablar de su trayectoria.

Postigo es sobrina nieta de Miguel Bosé y una prometedora artista. A sus 16 años ha logrado hitos como ser portada de la prestigiosa revista Vogue en el mes de septiembre.

Ya en plena entrevista, Broncano se pensaba que el vínculo familiar con Miguel Bosé era “un troleo” de la guionista. Pero no. Efectivamente, Postigo es familiar del cantante.

″¿Quieres comentar algo? ¿Qué marcha lleva tu tío? ¿Tenéis grupo familiar? ¿Alguien le está diciendo ‘para un poco, Miguel’? Creo que tenéis que decírselo vosotros”, le ha dicho Broncano.

“La verdad es que no... Lo de los grupos familiares nunca lo he entendido y siempre me salgo”, ha respondido ella. ”¿Pero cómo has desperdiciado esa oportunidad?”, ha insistido Broncano.

“Tampoco tengo mucho que decirte. Si total... Él vive en México, está ahí en México... Está a saco, a saco, Paco”, ha señalado Postigo.

“Madre de Dios, cómo va ese hombre”, ha afirmado finalmente Broncano, que ha aprovechado para pedirle a Dora Postigo que le diga Bosé que, cuando quiera, está invitado a La Resistencia.