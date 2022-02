La realidad del queso, el vino y el azúcar que no cuenta Pablo Casado

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, líder del PP.

La carne, el queso, el vino y el azúcar. Podría ser cualquier lista de la compra o la promoción de la gastronomía española en el exterior, sin embargo son los productos estrella de la campaña electoral del Partido Popular en Castilla y León. Una baza nutricional que Pablo Casado ha utilizado en varias ocasiones para atacar al Gobierno pero que desde el sector nutricional rebaten sus calificativos.

En los últimos días, Casado ha enviado una serie de mensajes como si fuera un experto nutricionista pero con un sentido de defensa de los sectores productores. Esto al final ha terminado en bulos o mentiras maquilladas sobre lo que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado como “un supuesto patriotismo”.

Entre otras cosas, se le ha escuchado decir que “la dieta mediterránea no la puede poner en riesgo ningún político”, “que el vino no es una droga” o “que han atacado a la remolacha”. Frases que desde el Gobierno desmienten y que no se han escuchado con anterioridad.

Desde el sector nutricional, la doctora María Isabel Beltrán comenta que por mucho que las industrias salgan a defender todos sus productos “de todo no se puede comer a todas horas” y recomienda un equilibrio saludable que es capaz de contentar a todos los sectores.

“Para defender una industria no se pueden generar más patologías que no son necesarias; es un tema en el que intervienen una serie de factores que no tienen que ver con la salud”, apunta.

La doctora también explica que los productos mencionados por Casado coinciden en que son productos puntuales y no habituales y recomienda su uso con moderación y de calidad. “Ninguno son imprescindible en la vida del humano, son de consumo puntual, pero en principio son alimentos que en calidad y cantidad adecuada son saludables”, aclara.

Respecto a la dieta mediterránea a la que Casado también ha hecho referencia, Aitor Sánchez, nutricionista y creador del blog Mi dieta cojea, defiende que en España tendríamos una mejor calidad de vida si se siguiese un patrón de dieta más mediterránea y no tan occidentalizada, como ocurre en la actualidad. “No podemos hacer la atribución directa de lo que es la dieta mediterránea que no es el vino, la agricultura y el aceite de oliva, se caracteriza por ser mucho producto fresco local y de temporada (frutas, verduras y hortalizas)”, destaca.

En este contexto, desde El Huffpost, les hemos pedido que haga un análisis sobre las declaraciones de Pablo Casado.

¿El azúcar es “veneno”?

Casado: “Ha sido atacada la remolacha. Los años tan difíciles que han vivido como para que vengan a decir que el azúcar es veneno”.

Nadie ha dicho que el azúcar sea veneno. Al contrario, la experta defiende que es un edulcorante que sirve para facilitar que algunas comidas sean más tolerables. Y remarca que aunque no es un producto imprescindible tampoco estaría indicado “cargárselo absolutamente” de la dieta.

No obstante, su abuso genera una mayor liberación de insulina y y un peor uso por parte del cuerpo que puede llevar a una subida de peso. Además explica, en la línea de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y del Ministerio de Consumo, que su uso puntual y de forma moderada no tiene problema su consumo. “El abuso y el mal uso es lo que hace que un producto termine siendo considerado problemático”, recomienda.