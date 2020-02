La reaparición de Patricia Pérez tras dos años alejada de la televisión

A post shared by Viajeras con B (@viajerasconb) on Dec 4, 2019 at 9:56am PST

Su paso por la tele es esporádico porque no está centrada al 100% en ese medio. Pérez tiene dos clínicas de naturopatía, una en Valencia y otra en Madrid, por eso habla así de su regreso, aunque ella no lo conciba como tal: “Ni me fui ni entré. Para mí esto no es volver a la tele. Es un regalo que me ha hecho este programa, yendo a un destino que para mí era un sueño. Si no fuera por Viajeras con B no habría ido nunca. No es ir a Japón, es ir a Okinawa, que está mucho más lejos. No siento que haya vuelto a la tele. No busco volver a la tele”.

Este viaje ha sido un sueño para Patricia Pérez y no cierra la puerta a visitar otros de los llamados puntos azules del planeta: “Me gustan los viajes tranquilos. Iría más a pueblos. Ya no me atraen las ciudades. Comprar, el arte en sí ya me da igual, me encanta pero el clásico. Prefiero ir a otra zona azul que hay en Grecia o en California”.

La presentadora no se plantea, por el momento, buscarse un hueco en la televisión generalista: “Que mañana me llaman y me gusta lo que me ofrecen, pues por su puesto, pero no cuento con eso como no cuento con que el mes que viene voy a facturar un montón. Nunca le dije a mi madre: ‘mamá quiero salir en la tele’. Tampoco lo busco, no voy a ningún sitio, no me muevo, cómo te van a llamar si no dices, hola estoy aquí”.