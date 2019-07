La respuesta de Ignatius a esta frase de Pedro Sánchez en la investidura: "Para eso te quedas en casa"

“El lunes el señor Iglesias dijo que si no llegaba a un acuerdo como el que él exigía, y cito textualmente, yo nunca sería presidente del Gobierno. Le diré algo, señor Iglesias: si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un Gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto, yo no seré presidente ahora. Si usted me obliga a elegir entre ser presidente del Gobierno o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda, elijo mis convicciones, elijo proteger a España”.