La respuesta de Volkswagen a este comentario en Twitter: “Jaque mate”

No es ninguna sorpresa encontrarse con que los community manager de muchas grandes cuentas de Twitter como las pertenecientes a empresas, marcas u otras corporaciones dan alguna respuesta o publican algún contenido que sorprende a los seguidores de esa red social.

Esta vez el protagonista ha sido el CM de Volkswagen España y no por el contenido publicado sino por la contestación que le ha dado a un usuario en los comentarios de uno de sus tuits. El mensaje publicado no tiene ninguna particularidad ni llama la atención, se trata simplemente de un post con dos fotografías promocionando los dos colores disponibles para las llantas Estoril del Nuevo Golf 8 R.

Un tuit promocional que en principio no da pie a generar ningún tipo de controversia, pero siempre está el que decide dar su opinión y no precisamente una opinión constructiva. Un usuario comentó el post con la frase: “Son más feas que mis huevos chaval”. Como se suele decir, para gustos los colores, pero el CM de Volkswagen España no ha podido quedarse callado y su respuesta ha arrasado entre sus seguidores.