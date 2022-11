La sanidad de Madrid se une para decir ‘basta’ al plan de urgencias: “Es una grave merma”

Cezaro De Luca/Europa Press via Getty ImagesCezaro De Luca/Europa Press via Getty Images

“Han renunciado 28 compañeros”

Ángela Hernández, secretaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) presente en la rueda de prensa, ha apuntado que en las dos semanas que llevan ‘funcionando’ los nuevos PAC, se han producido hasta 28 renuncias de médicos de estas urgencias, “algo que la Comunidad de Madrid no se podía ni debía permitir”.

“Han renunciado 28 compañeros que estaban contentos”, ha recalcado por su parte Elena Tutor, representante de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). “Después de hacer un esfuerzo en formarnos, hemos perdido a todos esos profesionales, y me temo que sea irreversible”, ha advertido Tutor, que subraya: “La ‘falta de médicos’ no es que no haya médicos. Lo que falta es que los profesionales quieran quedarse”. Según los datos que ha mencionado Tutor, de los más de 600 médicos que en los últimos años han acabado su residencia de medicina de familia en Madrid, sólo unos 80 se han quedado a trabajar en la Comunidad.