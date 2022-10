La tormenta tropical 'Nalgae' deja al menos 45 muertos y 14 desaparecidos en Filipinas

Critical Cyclone Track Chart for STS #PaengPH as of 11:00 AM 29 October 2022



#PaengPH #MagingLISTO #DisasterPreparedness @DILGPhilippines@NDRRMC_OpCen@dost_pagasa@civildefensePH#LISTO

Also follow us on:

FB: https://t.co/3HDTDhEL0M

iG: @DILG_CODIX pic.twitter.com/FL9AP4GBzp