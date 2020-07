La viróloga Margarita del Val, una de las expertas más reputadas del CSIC, ha advertido del riesgo de la situación que se vive actualmente en España por culpa de los rebrotes del coronavirus.

En una entrevista en Espejo Público, la presentadora Lorena García ha hecho una pregunta muy directa a la científica: “Ahora mismo, ¿podríamos decir que la situación está, dentro de la gravedad, más o menos controlada? No han saltado las alarmas que usted decía”.

La respuesta de Del Val ha sido tan clara que ha supuesto un verdadero baño de realidad: “Claro que han saltado. En Lleida, por ejemplo, han saltado claramente. En Barcelona tampoco están ya controlando ahora mismo los rastreadores los brotes. Osea que no está controlada porque nos hemos confiado. No está controlada porque cada día tenemos más brotes”.

“Si tuviéramos el mismo número de brotes y el mismo número de casos todos los días estaría controlada. Y eso hemos sido capaces de hacerlo cuando nos lo mandaban en el estado de alarma y las fases. Ahora que no nos lo mandan no estamos siendo capaces de hacerlo”, ha proseguido la experta.

Del Val ha recordado que en España “cada vez hay más casos y cada vez hay más brotes” y que si la situación “no está desbocada como estaba en marzo” es porque “hay mucha gente, mucha gente, la mayoría, que sí está siendo responsable y sensata y está siguiendo las normas”.

“Pero hay suficiente número de gente que no la está siguiendo. Y eso ahora mismo... no estamos estables, estamos subiendo. Llevamos un par de semanas que estamos saliendo de la zona de seguridad”, ha avisado la experta, quien ha recordado que hay que tomar medidas rápido porque se tardan dos semanas en ver sus efectos.

“Mucho mucho cuidado, de verdad, y sobre todo tener en cuenta los viajes, no mezclarse con gente nueva, no aglomerarse, poco contacto... Lo tenemos que hacer durante una temporada, y sobre todo no fiarse de la familia porque ha podido tener la misma mala suerte que nosotros”, ha zanjado.