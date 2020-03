Carlos Alsina, presentador del programa Más de uno en Onda Cero, se ha convertido en trending topic este lunes por un monólogo en el que ha cargado contra todos aquellos que no están a la altura en plena crisis del coronavirus.

“Algún día tendremos que volver sobre esto y preguntarnos por qué hace falta que nos obliguen a protegernos de un riesgo cierto. Por qué si no nos multan no nos ponemos el cinturón de seguridad”, ha comenzado diciendo el periodista, que ha subrayado esta situación está mostrando lo que cada uno lleva dentro. Y eso incluye a los políticos.

Alsina ha pedido a los ministros que dejen de repetir aquello de que “el virus no distingue ideologías” porque lo considera “una obviedad innecesaria”. “Sólo da idea de hasta qué punto está ideologizada la vida pública española, como si todos los asuntos fueran ideológicos y hubiera que explicar que un virus no lo es. No es el coronavirus la única enfermedad de la que deberíamos librarnos entre todos”, ha destacado