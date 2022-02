Las cuatro versiones de Ayuso sobre el contrato de su hermano en una semana

La primera versión: ni mu de la comisión

La segunda versión: hubo comisión, pero no sabía la cantidad

No habían pasado ni 24 horas cuando Ayuso entró en directo en la Cadena COPE para contestar a Pablo Casado , presidente del PP, que había acusado minutos antes a la presidenta madrileña de no aportar información sobre la supuesta comisión cobrada por su hermano, dijo que le había llegado que lo que percibió fueron más de 280.000 euros y llegó a deslizar que éste podría haber usado un testaferro para beneficiarse.

Eso sí, la presidenta madrileña no sabía cuánto era. “No creo que sea esa, no sé de dónde se han sacado esa cifra, no tengo ni idea”, aseveró.

“Si le ha adelantado dinero o no, no lo sé, como no es ilegal, no me puedo meter. Esto se hace constantemente. Había muchas empresas que adelantaban pagos”, prosiguió.