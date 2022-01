Las fotos de Ramón García que han revolucionado Twitter: ya van 32.000 'me gusta'

El conductor de En Compañía, en la televisión de Castilla y La Mancha estrenó cuenta de Instagram hace cinco días y no ha tardado ni una semana en lograr una gran repercusión con una foto.

Sin embargo, fue la cuenta oficial de Twitter del programa la que también compartió las imágenes. Ahí ya ha superado los 32.000 me gusta: ”¡Ramón García ya empieza a prepararse para el Grand Prix del Verano 2022! Muy pronto más novedades...”.

“Mirad qué taza he encontrado para desayunar esta mañana mientras leía vuestros mensajes”, escribió García en la publicación, que lleva 860 me gusta.

“Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el Grand Prix”, le dijo el mítico conductor.

El creador de contenido le compró la idea y le dijo que tendría que ser más moderno. ”¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato... Moderno actualizado, juegos nuevos”, respondió García.

Además, le planteó la posibilidad de que Llanos podría ser el narrador y él hacer de presentador.

Veremos a ver si el 2022 es el año de la vuelta de El Grand Prix.