Las medusas no tienen cerebro

Hace unos meses vi en la red de incautos una frase, anónima, que me hizo reflexionar sobre la actual situación de España, tanto en el campo del separatismo catalán de la estrella solitaria, ya saben, el de “España nos roba”, como en el de la extrema derecha nacionalfranquista alimentada religiosamente por el Concilio de Trento.

Decía aquel pensamiento: “El hecho de que la medusa haya vivido 650 millones de años a pesar de no tener cerebro, le da esperanzas a muchas personas”. Me vino a la memoria gracias a un ‘reenviado’ sobre Santiago Abascal. Yo no sé si era un montaje o no, y si la frase era suya o no, se refería a la exhumación de Franco y a su oposición “con dos cojones”. Mi experiencia profesional, tratando, como decía en junio de 1999 el expresidente finlandés Martti Ahtisaari, mediador de la UE con Milosevic en Kosovo, con los más variados indeseables, y gentuza y con los locos oficiales de una capital de provincia (Las Palmas de Gran Canaria) me enseñó que, por regla general, los que presumen de cojones no pueden presumir de neuronas.

Con la Constitución, y con la historia europea y de las ideologías desde el fin de la II Guerra Mundial, y sobre todo desde la caída del comunismo y la revelación de sus vergüenzas, yo creía que los dos extremos, el comunismo y el fascismo, en sus variantes centralista o separatista unidas en un común populismo, estaban desacreditadas por su peligrosidad, su criminalidad, y su fracaso. Y vencidas.

Pero no. Ahí tienen a Pablo Manuel Iglesias al que se le saltan unas simbólicas lagrimas (creo que de cocodrilo) cuando llora al Che Guevara o a Lenin y a la revolución bolchevique, y al ‘comandante eterno’ Hugo Chávez, y por supuesto a Fidel Castro; o al líder de Vox, que defiende hasta lo más indefendible del franquismo, blanqueando y santificando la dictadura, el carácter autoritario y los crímenes del régimen del 18 de julio. O a los dirigentes del ‘golpe catalán’ extrañados de que su pecado tenga penitencia a la sombra.