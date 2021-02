Las palabras no se las lleva el viento: 'impeachment', investigaciones y pleitos

ALEX EDELMAN via Getty Images El president Donald Trump en Maryland en enero de 2021.

Las palabras se las lleva el viento, dice el proverbio, sugiriendo que las comunicaciones verbales tienen poco peso. Esto es lo que los abogados de Donald Trump aducen como defensa en el proceso de impeachment al que se haya sometido en estos momentos. La gran mentira sobre la existencia de fraude electoral y la convocatoria a acudir al Capitolio para impedir la confirmación de Joe Biden como presidente el día 6 de enero están cubiertas por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, aducen estos letrados, para los que las palabras, al parecer, no tienen consecuencias. Sin embargo, hay palabras que no están protegidas por la libertad de expresión. Un ejemplo clásico de este fenómeno es el de la persona que grita “fuego” en un teatro lleno de gente cuando no hay un incendio. En ese contexto, la palabra “fuego” no es lenguaje protegido, sino que constituye un delito. Si se produce una estampida y hay muertos o heridos, la persona que la produjo con su espuria voz de alarma será consideraba responsable. El discurso falso y peligroso no está protegido por la ley. Y eso es precisamente lo que hizo Trump: decir cosas falsas y peligrosas, que llevaron a sus seguidores a realizar actos subversivos y violentos.

Por muy claros que estén los delitos de Trump, no se espera que el 'impeachment' termine con una condena

Por muy claros que estén los delitos de Trump, no se espera que el impeachment termine con una condena. Para ello se necesitarían 67 votos de un total de 100. Como el Senado tiene actualmente 50 demócratas y 50 republicanos, tendría que haber 17 republicanos que votasen con los demócratas. Esto es muy improbable. Los republicanos están presos en la red de complicidad que Trump ha tejido a su alrededor y no se atreven a romperla, a pesar de que cada vez les oprime más. Aunque pierden votos tanto si condenan a Trump como si no, creen que, por lo menos a corto plazo, perderán menos votos si no lo condenan.

VALERIE MACON via Getty Images Un manifestante del Free Speech Rally contra las compañías tecnológicas en California.

Mientras los senadores republicanos deshojan la margarita del impeachment —que es un proceso político— hay en curso dos procesos legales independientes, uno penal y otro civil, que tienen como objeto las palabras falsas y peligrosas de Trump y sus colaboradores. El primer proceso legal es una investigación penal que ha abierto la Fiscalía del condado de Fulton en Georgia sobre la conversación telefónica que sostuvo Trump en enero con el secretario de ese Estado, Brad Raffensperger, en la cual, repitiendo la gran mentira del fraude electoral, lo conminó a “encontrar” 11.780 papeletas, que era el número de votos que necesitaba para ganar ese Estado. Por desgracia para Trump, esta conversación, de una hora de duración, fue grabada, y constituye el núcleo de la investigación penal. Intentar imponer la gran mentira del fraude electoral en Georgia puede costarle caro.

Los medios ultraconservadores se están alejando a toda velocidad de la gran mentira del fraude electoral