Las parejas más empalagosas (y no es envidia)

Los ‘Bennifer’, en una eterna alfombra rosa

La reconciliación de la pareja, tras romper su compromiso en 2003, fue recibida entre aplausos por seguidores y admiradores de la cantante del Bronx y del protagonista de El indomable Will Hunting. Los rumores sobre el acercamiento de la pareja comenzaron en mayo de 2021 y, aunque tardaron semanas en confirmarlo, desde que se hicieron públicas las primeras fotos en las que aparecían besándose, JLo y Affleck no han vuelto a separar su labios.

Paula y Miguel, empalagosamente perfectos

“No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas.. Después de lo que me has dado tú este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida!”, escribía con la más tierna de las intenciones.