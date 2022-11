Las razones de la repentina despedida de Piqué: una promesa que no se cumplió

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

La repentina despedida con la que el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué puso el jueves fecha a su último partido continúa dando mucho que hablar. El jugador blaugrana anunció ayer en un vídeo colgado en sus redes sociales que este sábado jugará su último partido en el Camp Nou, al tiempo que recordaba que “siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será”.

No obstante, el defensa no dio pistas de los motivos concretos que le han llevado a tomar esta decisión sobre su carrera como jugador profesional. Con todo, ya han comenzado a salir a la luz informaciones que apuntan a cuáles han sido las razones detrás de este anuncio de Piqué.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

Tal y como recoge el profesional de la SER, Piqué habría visto que esa promesa no se estaba cumpliendo y que cuando le llegaba el momento de salir al campo, si algo fallaba, la responsabilidad recaía en él. También detalla Carreño que el Barça tenía como objetivo que se fuera Piqué. Sin embargo, eso no entraba en sus planes, puesto que no pensaba irse en la jornada 12 de la liga.