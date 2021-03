Las reacciones a la decisión de José Ramón de la Morena de dejar la radio: "No va a ser lo mismo sin ti"

El periodista José Ramón de la Morena, uno de los grandes de la radio española, ha sorprendido a todos este jueves al anunciar su intención de deja el micrófono tras 40 años de carrera.

El hasta ahora director y presentador de El Transistor de Onda Cero comenzó este jueves su emisión con una anuncio que nadie esperaba: su intención de no renovar el contrato que le situó al frente del espacio de Onda Cero hasta el verano de 2021.

“Esta profesión es muy bonita, pero la élite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos”, ha afirmado.

Y las reacciones no se han hecho esperar. Tanto compañeros de profesión como los oyentes han difundido mensajes de agradecimiento y admiración a quien ha sido uno de los grandes referentes de la noche deportiva.