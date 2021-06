Las redes arden por el nuevo 'chiringuito' de Toni Cantó: "Ya llegó el verano"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó

Díaz Ayuso, en defensa de lo español “y muy español”. ¿Y qué hay más importante en esa batalla que la propia lengua? Por ese motivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la creación de la Oficina del Español y ha puesto al frente a nada más y nada menos que al actor y ex de Ciudadanos, ex de UPyD, ex de Ciudadanos e intento fallido de número 5 en la lista electoral de la presidenta madrileña, Toni Cantó.

El proyecto no ha pasado desapercibido en Twitter y, al poco de darse a conocer la noticia, la red social del pajarito se ha llenado de comentarios al respecto. Primero, mofándose del mensaje de agradecimiento de Cantó, difundido en este mismo espacio.

Después, los comentarios han venido por el propio proyecto en sí, que ha generado multitud de tuits sarcásticos. Y, cómo no, haciendo referencia a la palabra del día: “Chiringuito”.