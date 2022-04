Las siete palabras de Julia Otero sobre el machismo que no dejan de compartirse en Twitter

Évole le comentó que ella había sido una pionera en mostrarse abiertamente feminista en televisión. “Cuando no se decía en parte por miedo, porque se le miraba bajo un prisma y con una mirada muy sesgada llena de prejuicios y mala intención. La misma que algunos intentan que vuelva a ocurrir y que no va a pasar”, respondió Otero.

La periodista señaló que ahora “afortunadamente, hemos educado a nuestras hijas para que ellas mismas digan que son feministas sin miedo”. “Hace 15 años cuando preguntaban a una adolescente la mayoría decían que no, hoy no conozco prácticamente ninguna adolescente o joven que diga que no lo es. Por fin lo han entendido, pero durante muchos años muchas hicimos una travesía solitaria”, explicó.