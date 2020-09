Ocho salidas de tono de Trump (y alguna otra de Biden) durante el debate

“Los medios a mí me dan mala prensa y a ti buena, pero bueno, me da igual”, ha continuado el magnate.

En un momento dado del debate, en el que Trump no ha dejado de interrumpir a su rival, el presidente se ha dirigido al periodista Chris Wallace para recriminarle su postura. “Parece que estoy debatiendo contigo y no con él [Biden], pero bueno, ya me lo esperaba”, ha dicho Trump.

Joe Biden ha reaccionado enseguida tratando de defender el nombre de su hijo. “Eso no es cierto”, ha contestado el demócrata a Trump. “Ni se atreva a hablar de Hunter. Mi hijo tuvo un problema con las drogas, ya lo superó y estoy muy orgulloso de él”, ha reconocido quien fuera vicepresidente de Obama.

“No uses la palabra ‘listo’ conmigo”

Otro de los encontronazos entre Biden y Trump se ha producido cuando Biden ha soltado la coletilla “qué listo” en referencia a Trump, a quien no le ha gustado un pelo el comentario y ha replicado en tono burlón.

″¿Has dicho la palabra ‘listo’? Dices que fuiste a la universidad de Delaware pero no sabes el nombre de tu universidad. No uses la palabra ‘listo’ conmigo”, ha lanzado el magnate.

“Nadie va a sus mítines”

Con el tono matonil que tanto le caracteriza, Trump ha seguido burlándose de su contrincante. En un momento en el que Chris Wallace ha preguntado a los candidatos por su forma de hacer campaña, teniendo en cuenta la pandemia, el presentador ha recalcado que, frente a los mítines multitudinarios del presidente, Biden ha optado por encuentros mucho menos numerosos.

“Es que nadie va a sus mítines. A veces no hay ni tres personas”, ha soltado Donald Trump.

Sobre la mascarilla

Justo en ese mismo tonito burlón, Trump se ha referido al uso de la mascarilla de su contrincante. “Yo tengo aquí una mascarilla”, ha reconocido el propio Trump. “Y me la pongo cuando la necesito”, ha añadido. “Pero no como él, que siempre lleva la mascarilla”, ha dicho Trump a modo de acusación, por increíble que parezca.

“Esto va a acabar mal”

Pocos minutos antes del final del debate, el presentador ha preguntado a los candidatos cómo van a garantizar la calma entre el electorado cuando se celebren las elecciones, teniendo en cuenta que el proceso de recuento de votos puede alargarse varios días o semanas, principalmente por la gran cantidad de voto por correo que se espera.

Las palabras de Trump al respecto no han sonado nada tranquilizadoras. “Esto va a acabar mal. Pido a mis seguidores que vayan a votar y que presten atención, porque están pasando cosas muy malas”, ha dicho. “Espero que sean unas elecciones justas, pero si vemos que hay decenas de miles de papeletas manipuladas, no lo voy a aceptar. Sería un fraude. Se han encontrado papeletas en cubos de basura, y todas llevaban el nombre de Trump. Eso no está bien”, ha sentenciado el presidente, dejando la puerta abierta a no aceptar el resultado electoral.