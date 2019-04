Laura Escanes explica el problema de salud que sufrió en su visita al templo de Debod de Madrid: "He tenido que salir y tumbarme"

Laura Escanes ha estado junto a su marido, el publicista Risto Mejide, en Madrid disfrutando de la Semana Santa. Como ha ido contando en su perfil de Instagram, la catalana ha visitado diferentes lugares turísticos de la capital.

Sin embargo, en su visita al concurrido templo de Debod, Escanes sufrió un mareo por el contraste de temperaturas y, como ha informado, tuvo que salir y acostarse en el suelo. Además, otra visitante del templo le dio “una botella de agua y galletas”.

Su percance lo ha detallado en una stories que ha subido a su cuenta de Instagram: “Hemos ido al templo de Debod y entre que fuera hace frío y dentro del templo tienen la calefacción a tope... me ha dado un mareo que he tenido que salir y tumbarme. Todo esto es para darle las gracias a Laura, que me ha dado una botella de agua y galletas al verme tumbada”.