"Le había pedido matrimonio": Christofer revela el motivo de su reacción ante Fani

Su fama va a durar. Christofer se ha convertido, queriendo o no, en el gran protagonista del programa de moda en la televisión: La Isla de las Tentaciones (Telecinco). Y aún colea su tormentosa relación con Fani, otra de las improvisadas estrellas del espacio.

En una entrevista con Sandra Barneda, la primera tras el programa, Christofer explicó como está llevando esa “fama” y lo que rodea a su figura mediática tras los problemas con su hasta entonces pareja, con la que llevaba siete años.

Pero ha habido un detalle desconocido hasta ahora: antes de entrar al concurso había pedido matrimonio a Estefanía. Por eso, confiesa, le pidió que se quitara el anillo que llevaba puesto: “Para mí, simbolizaba una prueba de mi amor. Yo le pedí matrimonio en Torrevieja, Valencia [en realidad está en Alicante]”, confesó. De hecho, él también decidía quitarse su anillo al llegar de la hoguera y dejarlo en su habitación en Villa Playa.

“Nunca me imaginé esta confrontación así”, recuerda sobre su último encuentro cara a cara dentro del programa. “Mi mayor deseo fue verla y por lo menos un abrazo”¿Cómo aguantaste?, le preguntó Sandra Barneda. “No me esperaba todo lo que me dijo ese día. Fany tiene cosas malas y buenas, pero de lo malo es que nunca ve lo positivo. Yo fui a esa hoguera a que me explicara el por qué de lo ocurrido. A perdonarla”.