Le ponen un carril bici en la puerta de casa y la 'solución' del Ayuntamiento indigna a media España

El grupo municipal del PSOE en Almería ha denunciado la situación que vive una vecina de la ciudad a la que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha colocado un carril bici en la puerta de casa, por la que pasan habitualmente no sólo ciclistas sino también personas en patinete.

Como se puede ver en las imágenes que ha publicado el PSOE en su cuenta de Twitter, el carril bici está justo pegado a la puerta de la casa de esta vecina, que ha contado cómo ha tenido ya discusiones con los usuarios del carril.

“Se paró una muchacha y me dijo, mire usted, yo paso por donde han hecho el paso. Mía no es la culpa. Y yo dije, pues llevas razón”, explica la vecina. “La culpa es de quien lo ha hecho, pero a mí me atropellan y me quedo lista”, añade.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la ciudad decidió poner una solución: dibujar un paso de peatones de la puerta de la vecina al otro extremo del carril bici.