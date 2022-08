Le van a estafar a través de WhatsApp y lo que hace él lleva más de 30.000 'me gusta'

La conversación viral de WhatsApp. Twitter

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna Daniel López está arrasando en Twitter al mostrar cómo reaccionó a una estafa que le quisieron hacer a través de WhatsApp.

“Esta mañana, algo temprano para mi gusto, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien que me escribía desde el extranjero, al parecer. No tardé en caer: había de ser mi tía Paquita, que hace años marchó a Oxford a estudiar”, escribió el joven, junto a las capturas de pantalla.

Al principio el estafador le dice que adivine quién le puede estar escribiendo desde el extranjero. ”¿La tía Paquita?”, le pregunta López.

La conversación prosigue con el estafador interesándose por cómo está de salud e informándole de su situación: “Cuéntame cómo están todos por allá. Yo te cuento que estoy en los Estados Unidos. Ya debía de haber llegado a España, ya que estoy de retorno pero no pude abordar un avión porque perdí mi vuelo, no contaba con la prueba del PCR del covid-19. Me faltaba en mi pasaporte”.

“Es por eso que quería pedirte un favor, más que un favor sería una gran ayuda. Dime si puedo contar contigo”, le añade.

López continúa la conversación preguntándole que cómo está en EEUU, ya que pensaban que estaba en Oxford. El estafador le contesta contándole que está llevando “ordenadores la actos equipos móviles para España” e insiste en preguntar si él se podría hacer cargo de sus cosas en España, ya que ha perdido el avión.

Ahora me escribe desde Estados Unidos. Su gran sueño, trabajar para la NASA, se ha cumplido. Paquita es un as llevando ordenadores actos equipos móviles.

“Ahora dime, ¿puedes ayudarme para que brinde tu número aquí en ventanilla, ya que no puedo hacer el uso del equipo móvil porque estoy en un aeropuerto?”, le pide a López.

El surrealismo continúa con el estafador diciéndole que el problema es serio porque “lleva en sus maletas todos sus ahorros, que son 11.500 euros”. Para ayudarle, le pide una foto del DNI por los dos lados.

López, cambia de tercio, y le sorprende diciéndole que si viaja con la compañía LATAM él tiene un amigo, Juanjo, que le podría ayudar a resolver el problema. “Parece que te estás burlando de mí, habla claro”, le dice.

“Mejor déjalo, veo que no quieres ayudarme me haces mucha pregunta de LATAM, ni siquiera te he dicho con qué aeropuerto estoy”, le comenta el estafador, ya enfadado.

El profesor le comenta que le va a escribir a Juanjo para que le ayude y le informa de que sus sobrinos están con buena salud y que si puede le traiga algún regalo.

La conversación vuelve a girar cuando López le dice que Juanjo le había contado que no iba a haber ningún problema en ayudarla. Le comenta que solo puede hablar con él y que no le puede dejar la maleta a nadie más. El estafador insiste en que necesita el DNI: “Es algo serio, no sé por qué le das tantas vueltas”.

Aquí López consigue arrasar con su respuesta: “Me dice Juanjo que necesitamos tu foto del DNI. para que su enlace en el aeropuerto te pueda localizar. ¿En qué aeropuerto estás? ¿Hora de salida de tu vuelo?”.

“Me estás timando. Me dices lo contrario si te estoy pidiendo tu DNI, es para poner todo a tu nombre, no es para que tú me lo vuelvas a repetir y Juanjo no tiene nada que ver en esto”, responde el timador ya enfadado de ver que la jugada no le iba a salir bien.

Tras unos últimos mensajes de López, el estafador da por finalizada la conversación. Su respuestas se han hecho virales y no dejan de acumular miles de me gusta en Twitter.

