Leo Messi ya no es del Barcelona

David Ramos via Getty Images Messi, decepcionado durante un partido del Barça esta temporada

Leo Messi, buque insignia del F.C. Barcelona y para muchos el mejor futbolista de la historia, se ha quedado sin equipo. Desde la medianoche de este jueves, el astro argentino ha finalizado su relación con el Barça, después de 21 años.

Se confirma uno de los mayores temores que puede tener todo aficionado culé, pero la noticia viene con ‘asterisco’. El contrato de Messi acababa el 30 de junio de 2021, lo que no significa que vaya a dejar el Barcelona. Desde el club aseguran que su gran estrella firmará muy pronto y seguirá vistiendo la camiseta blaugrana.

Eso sí, no será una renovación. Ya no hay contrato. Será un fichaje o alguna fórmula nominativa extraña, pero por primera vez en toda su carrera profesional, Messi ya no pertenece al Barcelona, club del que quiso irse el pasado verano, aunque las fechas jugaron en su contra al caducar la cláusula que le permitía liberarse del contrato.

La compleja (extrema) situación económica del Barça y la altísima ficha de su referente futbolístico han hecho más difíciles si cabe las negociaciones, aunque no solo ha pesado el dinero. El cuidado extremo de Messi y su equipo legal para evitar nuevos problemas con el fisco y el mal momento deportivo de la estructura, inmerso en un proceso de cambio, han sido otros factores que han provocado que el tiempo se haya echado encima.

El Barcelona insiste. El nuevo contrato se firmará pronto. Joan Laporta, presidente culé, pide “tranquilidad” y en ‘Can Barça’ se apunta a los días posteriores al final de la Copa América, que Messi está jugando con Argentina hasta julio.

Los peligros de que no haya firmado antes del límite

Sin embargo, hay problemás más allá de lo llamativo de acabar su contrato y tener que hacer unos nuevo. Por ejemplo, que se pudiera lesionar en la Copa América, porque al no tener ya club ni tendría cobertura médica del Barça ni el club recibiría compensación económica de la FIFA.

Tampoco podría utilizarse su imagen para promocionar la camiseta ni ningún otro producto para la temporada 2021-2022, algo que puede conllevar las dudas de nuevos posibles patrocinadores. Invertir en un producto que tiene a Messi sigue siendo más rentable a nivel publicitario.

Y, de nuevo, el dinero, podría surgir un conflicto con los números del nuevo contrato y el límite salarial de la plantilla, siempre que se considerase fichaje.

Entre su inmenso palmarés, 10 ligas, cuatro Champions League, sieteCopas del Rey y tres Mundiales de Clubes. Bajo su liderazgo, el Barcelona ha construido una época dorada en la que ha conquistado todos los títulos posibles, incluyendo un pleno (el sextete) en 2009, cuando logró Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Además, su inacabable palmarés recoge seis Balones de Oro, el único jugador que ha llegado a esta cifra, además de seis Botas de Oro y un Laureus.