Lesmes convoca un pleno extraordinario el próximo jueves para renovar el Constitucional con su dimisión aún en el aire

Europa Press News via Getty Images

En esa reunión, se decidió que si la comisión negociadora alcanzaba un acuerdo este miércoles para la designación de los dos magistrados se convocaría un Pleno al día siguiente, pero que si ese acuerdo no existía el Pleno se retrasaría al día 13.

Pero esta convocatoria añade aun más incertidumbre si cabe a la eventual dimisión de Lesmes, quien hace unos días anunció que iba a dimitir esta semana si no había una posibilidad de acuerdo clara entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo.

Aunque el mismo Lesmes había defendido previamente que dimitiría siempre y cuando se hubiera alcanzado un acuerdo previo para renovar el TC o al menos tenerlo encarrilado, lo que hasta el momento no es el caso.

No obstante todo puede pasar, porque su dimisión no está vinculada al éxito de los nombramientos del Constitucional y sí a las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo, de las que no se tienen noticias pese a la reciente visita del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que destacó siempre en sus intervenciones el compromiso total de las partes par renovar.