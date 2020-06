Furor por un nuevo producto que ha lanzado Lidl: "Ha escuchado nuestra súplicas"

La cadena de supermercados Lidl ha desatado el furor en las redes sociales tras lanzar en los últimos días un nuevo producto al mercado. Se trata de un queso vegano que produce la marca García Baquero y que vende por 2’99 euros cada bandeja de 200 gramos.

Este era un artículo que el público vegano venía pidiendo desde hacía tiempo, por lo que su llegada está siendo muy celebrada. Según se explica en la web especializada Vegano por accidente, este queso se elabora a base de agua, aceite de coco, almidón modificado de patata, almidón modificado de maíz, maltodextrina de maíz, sal, levadura nutricional, proteína de guisante, ácido láctico, aroma natural y colorante.

“Una vez probado, tengo que decir que está muy bueno, se parece al Original de Violife, el sabor está muy logrado. No me suelen gustar los quesos de Violife en ‘crudo’, pero este me ha encantado. Es suave y funde perfectamente”, se asegura en la misma web, que subraya que al no tratarse de una marca blanca de Lidl, “todo apunta a que se empezará a comercializar en la mayoría de supermercados españoles más pronto que tarde”.

La Información asegura que este es el primer queso vegano dentro de la oferta habitual de un supermercado y recuerda que legalmente no se le puede llamar queso, por lo que Lidl lo comercializa bajo el nombre “VeganFeel lonchas 100% vegano”.

No es la primera vez que Lidl alcanza el éxito con un producto vegano. Hace unos meses tuvo que potenciar la fabricación de sus hamburguesas de ese tipo tras el furor que produjeron.

Lidl no está sola en la introducción de productos vegetarianos en los supermercados en España. Y es que la preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor entre los consumidores.

Uno de cada 10 españoles se considera vegetariano y uno de cada tres ha reducido o eliminado el consumo de carne roja en el último año, según el estudio The Green Revolution.