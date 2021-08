Ligar por ‘apps’ entre vacunados ya es posible: esto es lo que opinan los epidemiólogos

Fernando José García López, miembro del grupo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), enmarca esta ‘tendencia’ dentro de la situación excepcional que vive el mundo desde que comenzó la pandemia. Al no ser obligatorio marcar si se está o no vacunado, tampoco lo ve “del todo mal”, y entiende que puede tratarse de “preferencias personales”, como cuando alguien “dice que no es fumador y que no quiere que su posible pareja sea fumadora”.