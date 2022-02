El vaticinio de Álvarez de Toledo: lo que va a ocurrir si Casado sigue como presidente del PP

“El PP estaba llamado a ser la alternativa política y moral a las políticas indeseables de Pedro Sánchez. Evidentemente, esa alternativa política y moral no está por ningún lado. Pablo Casado y su dirección han fracasado electoralmente pero también en la gestión orgánica y moral del partido”, ha señalado Álvarez de Toledo, que ha apostillado que desde la dirección se han hecho “acusaciones de corrupción sin pruebas” contra Ayuso y los llamado “inquisidores incompetentes”.

Ha proseguido la exportavoz diciendo que Casado ha provocado “una ruptura entre las siglas y la base electoral”: “Un divorcio que no tiene remedio”.

Para Álvarez de Toledo, esta situación “perpetúa a Sánchez en el poder, da fuerza electoral a Vox, que es todo lo que teníamos que evitar. Por tanto, no tenemos al frente del partido un candidato a presidente del Gobierno, alguien que pueda ganar las elecciones”.

Ha defendido Álvarez de Toledo que al Congreso urgente se pueda presentar quien quiera y que sean lo militantes los que elijan. En ese momento ha vaticinado lo que puede ocurrir si Casado sigue como presidente del PP: “Es evidente que con esta dirección no vamos a ganar las elecciones. No solo eso sino que Sánchez se va a perpetuar en el poder y Vox seguirá creciendo e incluso va a sorpassar al PP y eso no lo quiere ningún militante, ningún cargo público. Nadie del PP, como es evidente”.