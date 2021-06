López del Hierro reconoce que conocía a Villarejo y que le prometieron encargos por cortesía

Continúan en la Audiencia Nacional las declaraciones enmarcadas en la pieza separada del caso Tándem que investiga la operación Kitchen. El empresario Ignacio López del Hierro ha reconocido ante el juez Manuel García-Castellón que tenía relación con el excomisario Villarejo desde hace años. El marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal también ha negado cualquier vinculación con la supuesta trama parapolicial.

Eso sí, y según ha recogido Europa Press, López del Hierro ha indicado que, como norma de cortesía, se le dijo a Villarejo que alguna vez se le encomendaría algún trabajo. Sobre esta cuestión, ha puntualizado que no le consta que realmente se le acabara pidiendo ningún servicio. También ha defendido que, en todo caso, él no tenía capacidad para hacerlo porque no era militante del PP.

Además, el empresario ha concretado que no intervino de ninguna manera en la captación del chofer de los Bárcenas como espía para la supuesta trama.