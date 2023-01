Los cuatro nuevos magistrados toman posesión y completan la renovación parcial del Tribunal Constitucional

El ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, designados por el Gobierno el 29 de noviembre, sustituyen a González-Trevijano y Antonio Narváez; mientras que María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, a los que postuló el CGPJ el 27 de diciembre, reemplazarán a Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares.