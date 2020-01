Los cinco mejores profesores de España ponen tareas al Gobierno: "Deben sentarse y dejarse de colores y tonterías"

GTRES Una niña realiza una suma en la pizarra: no sabemos si acertó

La financiación también preocupa a estos cinco profesores. Coinciden en que una mayor inversión “permitiría tener más recursos materiales con los que poder profundizar en el uso de las nuevas tecnologías y unos docentes mejor formados. “Hay pocos recursos económicos reales”, se resigna Cortés. Aseguran que la mayor preparación de los profesionales acabaría con la excusa de que no usan en clase esas herramientas por falta de conocimientos.

Bonet afirma que hay que plantear una opción “común, duradera y de garantías”. Este profesor de Matemáticas de un instituto de Alicante añade que decidir qué se busca para los jóvenes españoles. “Si la cambian que vengan a los centros a ver el panorama real”, señala la madrileña Del Valle, quien pide alto y claro que “la educación no sea un asunto político”.

“Los partidos deberían sentarse y dejarse de colores y tonterías para realizar una ley firme con maestros de cada área y que no sea moneda de cambio cada cuatro años”, sentencia Jiménez, docente de Educación Física en un colegio del municipio jienense de Villanueva del Segura.

Para los cinco docentes premiados el principal problema va más allá de un partido político y añoran un pacto de Estado por la educación, algo que no cambie cada vez que hay un nuevo ocupante en la Moncloa.

Un ratio de alumnos excesivos

Otro de los puntos en los que convergen es el hecho de que hay un exceso de alumnos en las clases. Aunque afecta a todos, son los profesores de Infantil, Primaria y Eso y Bachillerato los que más se quejan.

“Si queremos que salgan con destrezas y herramientas para afrontar la vida hay que trabajar con menos niños porque cuesta mucho”, indica Jiménez, que situaría el rato ideal de alumnos por clase en 15 ó 16. Y reduciría la burocracia.

Del Valle también es de la opinión que los 16 es una buena cantidad y para ello tira de una experiencia personal: “Una vez trabajé con 12 niños y me permitió hacer muchas cosas con ellos. Puedes adaptarte al ritmo de aprendizaje de cada uno y añadir actividades de refuerzo o ampliación”. En las edades con las que trabaja Bonet, la cifra de niños por clase está por encima de la treintena, hecho que, según él, impide que se puedan obtener mejores resultados en el informe PISA.

Además, la jienense, que destaca que hay cosas “positivas y muy buenas” en la actual educación, pondría el foco en dar más importancia a las artes plásticas, a la música y a la educación física.

“Debemos dejar de ver como una pérdida de tiempo todo lo que no es teórico. La música aporta inspiración, el arte y la plástica es imprescindible para el correcto desarrollo motor, cerebral, cognitivo y la educación física es deporte y mejora el rendimiento académico. Jugar no es perder el tiempo y no es jugar por jugar”.

La aragonesa no se olvida de los parámetros de selección del personal. Cree que no son los adecuados porque, al margen del currículum como tal, también hay que saber dar clase.