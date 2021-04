Los espectadores se plantan ante la expulsión de este concursante de 'MasterChef': "Se acabó"

El concursante ha sido el peor valorado y se ha convertido en el segundo expulsado de la novena edición del formato por su plato “Pollo de corral marinado”. “Está crudito, no tiene gusto. Es un plato inacabado”, ha empezado diciendo Pepe Rodríguez.

El concursante conquistó a los espectadores, y al jurado formado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez , desde el primer momento con su historia personal. El primer día contó que se ha criado con su abuela porque no conoce a su padre y su madre es toxicómana. Además, perdió a su hermana pequeña con tan solo 9 meses en un accidente de tráfico. “Mi madre es mi abuela, porque es la que me ha dado la vida. Le debo el mundo estero”, dijo entonces.

"Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos porque te lo mereces" @JoseMariaMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/HSZhoUWHQj

Mientras, Samantha le ha dado unos consejos para mejorar: “Antes de ponerte a envasar al vacío, cocina el pollo. Este pollo no se puede comer”. Jordi Cruz también se ha mostrado muy duro con su propuesta: “La cocción es mala. No es un buen trabajo y me sabe mal porque lo intentas”.

Tras comunicar la noticia, el joven de 18 años no ha podido contener las lágrimas y los jueces le han mostrado su apoyo. “No vayas por ahí porque me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto, más allá de lo que sintamos, nuestra obligación es evaluar con criterio”, ha resaltado Jordi Cruz.

“Estamos aquí para echar una mano a todo el mundo. Tienes abiertos nuestros restaurantes y nuestras casas para lo que necesites”, ha recalcado Pepe Rodríguez.

La decisión, sin embargo, ha despertado la indignación de los espectadores en Twitter.