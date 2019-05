Los ideales del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea

Associated Press

El Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea es hoy el quinto mayor del Europarlamento, un bloque que irrumpió en el hemiciclo en los años 90, cuando comenzó a extenderse la conciencia ambiental y a cristalizar en partidos y en votos. Con 52 escaños de 751, agrupa, como su nombre indica, a partidarios de políticas verdes, que van de la izquierda al centro izquierda. En su seno están el Partido Verde Europeo, la Alianza Libre Europea y algunos diputados independientes, como los del Partido Pirata (Pirates).

La suya es una historia de éxito creciente. No es flor de un día. Desde 2004, ascienden sin parar, pese a los recelos que generan en los grandes grupos de presión empresarial. Las previsiones de voto para las elecciones del 26 de mayo les dan mejores datos de los que tienen ahora, pero sin revolucionar el panorama comunitario: lograrían 57 asientos, en un Parlamento reducido a 705 como consecuencia del Brexit. Las manifestaciones que llevan meses viéndose en las calles de las principales ciudades europeas, especialmente lideradas por estudiantes, parece que aún no sirve para encumbrar a Los Verdes. Simpatías, sí, pero que no cuajan en votos.

Estarían entre la quinta y la sexta posición, pero se podrían encontrar en una posición parecida a la de los liberales, de ascenso no meteórico pero suficiente para ser llave de gobernabilidad, para servir de apoyo a los grandes (populares y socialistas) e imponer así su visión del mundo y sus propuestas políticas. En algunos países, como Alemania, podrían convertirse en segunda fuerza, y quizá tercera en Bélgica y Holanda, donde las protestas juveniles contra el cambio climático sí han generado una conciencia social mayor.

Los partidos más grandes, que han adaptado sus programas para intentar dar respuestas a esta inquietud, parece que siguen siendo los que acaban cosechando los votos mayoritariamente.

La candidata de este grupo a la Comisión Europea es la alemana Franziska Maria Keller, más conocida como Ska Keller, especialista en Estudios Islámicos, de 37 años. La más joven de los aspirantes. Hereda un liderazgo en el que han estado antes mitos de la izquierda europea, como los franceses José Bové y Daniel Cohn-Bendit.

El grupo acoge a diputados de cuatro formaciones españolas: la Esquerra Pel Dret a Decidir, la Izquierda Plural, Primavera Europea y Los Pueblos Deciden. En su mesa, en la legislatura recién agotada, tenía como vicepresidente a Josep María Terricabras.