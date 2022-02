Los imperios, siempre los imperios

La guerra no se para gritando fuerte “no a la guerra”. Vladimir Putin no es agresivo ni defensivo, pacífico o belicoso, mentiroso, sincero o ambivalente. La cuestión no es que haya más o menos gente manifestándose contra la invasión de Ucrania, o que estas manifestaciones se celebren en cada ciudad, en cada pequeño pueblo de cada continente. Los generales de la OTAN no son seres siniestros que se reúnen en habitaciones en penumbra mientras fuman, ni nobles guerreros movidos por el afán de justicia, paz, libertad y democracia para la Humanidad. ¿A lo mejor deberíamos gritar aun más fuerte ”¡no a la guerra!”, forzar un poco más la garganta? ¿no estamos haciendo suficientes declaraciones, escribiendo suficientes columnas? No, me temo que ahí no está la clave.