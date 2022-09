Los retos urgentes del rey Carlos: modernizar la monarquía y unir a un país en crisis

Carlos III no lo tendrá fácil. Aunque un rey tenga funciones limitadas y no sea jefe de Gobierno, sobre él recae la enorme responsabilidad de dar un marco de estabilidad y seguridad a su país, mientras dure el sistema monárquico del que se ha dotado Reino Unido. Llega en un momento de crisis política y económica, de menguadas esperanzas, y camina sobre la alfombra de su progenitora, que aún guarda sus pasos y su impronta. Es hora de demostrar la preparación de décadas.

“No puedo lideraros en el campo de batalla. No os doy leyes ni administro justicia. Pero puedo hacer otra cosa: puedo daros mi corazón y mi devoción por estas viejas islas y por todos los pueblos de nuestra hermandad de naciones”, dejó dicho su madre, como reza este viernes la contraportada del ultramonárquico Times de Londres . No es mal consejo a seguir, para empezar.

La herencia

Carlos tiene pasado, el de un príncipe que es el miembro de la Familia Real menos querido ( apenas un 11% de los ciudadanos dice que es su favorito ) debido a sus problemas familiares y su carácter menos cercano que el de su madre, que ha mejorado con los años pero no arrasa. Una de las mayores virtudes de Isabel II es que sus súbditos se identificaban con ella. Con su hijo no pasa, o no aún. Hay tantos británicos que creen que lo hará bien como rey como británicos que creen que lo hará mal, un 22%, según Yougov .

En estos momentos, la ciudadanía está políticamente polarizada, tras años de peleas como la del Brexit o liderazgos defenestrados como los de David Cameron , Theresa May y Boris Johnson -esta misma semana-, con las corrientes populistas al laza, y con el miedo en el cuerpo por un invierno que promete subidas brutales de precios, especialmente en la energía, a causa de la guerra de Ucrania. En ese contexto, hay que vender unidad y la Corona está justo para eso, por lo que la marcha de la reina ha añadido una incertidumbre extra a todos los problemas que se acarrean ya. La inmensa mayoría de los ciudadanos no han conocido a otra reina que Isabel y es normal la incertidumbre.

El cambio para Carlos puede ser una cuesta arriba, claro, pero también la oportunidad de cerrar filas, apelar al sentimiento patriótico y pedir que todos vayan a una, con él como garante. Más allá del pragmatismo clásico de los británicos, para eso hará falta mostrar carácter y determinación, mensajes claros y convincentes. Tiene el ejemplo de su madre al que recurrir, pero habrá que ver en qué medida y con qué tono para que la continuidad no sea seguidismo. Hace falta seguir la senda marcada, pero también transmitir frescura. Cuando hay tantas necesidades por cubrir, queda la necesidad de mostrar que la institución es útil y también lo es quien la lidera, que es una herramienta que sirve a la sociedad, y no sólo un entramado viejo de siglos, inservible y que quema libras a velocidad de crucero.

Aire nuevo

Puede ser una buena apuesta si quiere impedir la sangría de apoyos en un país monárquico donde los haya. Su madre mantenía en el barco a muchos templados, más por apoyo a su figura que a la institución. Las encuestas no son catastróficas aún, pero tampoco buenas: citando de nuevo a Yougov, para el 54% de los ciudadanos sondeados la monarquía sigue siendo un buen sistema para Reino Unido, mientras que el 13% cree que es mala y un 25% no se decide. Los apoyos han bajado seis puntos en un año. Además, ya hay un 27% de ciudadanos que quieren abolir la monarquía, cuando era un 15% hace dos años, y muchos de quienes dan esta respuesta son jóvenes. O sea, las próximas generaciones son más republicanas y son ellas las que deberán decidir en el futuro. Este año, por primera vez, son más los británicos que creen (no que desean) que dentro de cien años no habrá reyes, 41% frente al 39% que aún estima que hay Corona para un siglo.