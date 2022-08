Los secretos del melón: no es una fruta, y hay machos y hembras

Aunque esta afirmación no es del todo correcta: el melón no es una fruta exactamente pues procede de la familia de las curcubitáceas, o sea hortalizas, como el pepino, algunas variedades de calabaza y la propia sandía. Ahora bien, es considerado una fruta porque las consumimos con tal.

Además, contiene muchas vitaminas y minerales que lo hacen muy recomendable, entre ellas destaca que la vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y protege a las células frente al daño oxidativo. También son considerables su aporte de potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayuda a regular la presión arterial, y su alto contenido en folatos, que ayudan a la formación de las células sanguíneas y a disminuir el cansancio y la fatiga. Y no, lo de que engorda no es cierto: posee 28 calorías por cada 100 gramos, tan solo aporta un 6% de azúcares y el 92% de su composición es agua, por lo que su consumo es recomendable para una dieta sana.