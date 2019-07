Los socialistas no nos rendiremos hasta dar a España un Gobierno de progreso

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Bancada del PSOE en el Congreso, durante la sesión de investidura, aplaudiendo a Pedro Sánchez.

En tres años ya van dos veces que Pablo Iglesias impide la formación de un Gobierno de progreso en España. Su formación rechazó las propuestas del PSOE tachándolas de “jarrón chino” o de meramente “decorativas”, cuando se trataba de la médula de las políticas sociales, lo más preciado para cualquier fuerza política que se dice de izquierdas. Pablo Iglesias rechazó que su formación jugara un papel protagonista en las políticas nacionales de Sanidad, Asuntos Sociales, Vivienda o de Igualdad. Es decir, para Iglesias, la lucha contra la violencia machista, por los derechos de los dependientes o por una vivienda digna, no son una prioridad.

Iglesias lanzó unas exigencias totalmente inasumibles para la viabilidad de un Gobierno estable, coherente y cohesionado, que es lo que piden los españoles y españolas. Pedro Sánchez y el PSOE lo hemos intentado, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con quien parece que, en el fondo, nunca quiso acordar nada con los socialistas. El presidente lo dejó claro en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados cuando dijo: “Si tengo que renunciar a mis principios y no ser útil a mi país, está en lo cierto señor Iglesias, yo no seré presidente. Si me obliga a elegir entre ser presidente y mis convicciones, elijo mis convicciones y defender a España”.

A los socialistas nos mueven unos principios claros: ser útiles para nuestro país y su ciudadanía. En 140 años hemos impulsado y protagonizado los avances más importantes que han disfrutado los españoles y españolas en su historia. Gracias al PSOE, nuestro país puede equipararse a cualquier estado de la Unión Europea, algo que no carece de mérito teniendo en cuenta que salíamos de una dictadura que durante 40 años congeló a España mientras el resto de Europa iba avanzando.

España puede contar con el PSOE

El pasado 28 de abril, y después el 26 de mayo, los españoles y españolas votaron seguir en la senda de esos gobiernos de progreso para hacer que nuestro país siga avanzando. El PSOE es el partido más votado, y con mucha diferencia. No existe alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez. Los principales partidos de la oposición lo saben y, a pesar de ello, insisten en bloquear la formación del Ejecutivo. Los partidos de las derechas, que tanto invocan a España, no piensan en los españoles y españolas cuando se enrocan en el ‘no’ sin ofrecer alternativas. Y la formación liderada por Pablo Iglesias ya es la segunda vez en tres años que obstaculiza el avance progresista. Pero los socialistas no nos resignamos.

El presidente Sánchez, también desde la tribuna del Congreso, afirmó que “ocurra lo que ocurra en esta votación, España puede contar con el PSOE para eso: para unir a la sociedad; nunca para enfrentarla”. Es por ello que no tiramos la toalla. A pesar del bloqueo, los socialistas vamos a seguir trabajando para evitar unas nuevas elecciones. Nosotros respetamos la voluntad de las urnas, y esperamos que el resto de las fuerzas políticas también lo hagan. Los socialistas nunca nos hemos rendido en 140 años, y tampoco lo vamos a hacer ahora.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs