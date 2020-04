Lucía Rivera estalla en Instagram tras su ruptura con Marc Márquez: "Basta ya"

Desde que se conociera la ruptura de Lucía Rivera, la hija de la actriz Blanca Romero y Cayetano Rivera, con el piloto de Moto GP Marc Márquez, ninguno de los dos había hablado sobre ello.

Hasta que la joven modelo rompió su silencio en un directo de Instagram, tal y como recogen distintos medios de comunicación como La Vanguardia. Varios seguidores empezaron a enviarle mensajes preguntándole qué opinión tenía sobre los últimos rumores que dicen piloto habría encontrado un nuevo amor.

Rivera, tras verse afectada por los comentarios de algunos fans de Márquez, estalló: “Me da bastante igual, pero supongo y espero que no sea verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana”.

La joven también describió cómo se siente tras la ruptura: “No sé cómo decirlo para que no parezca que estoy montando un drama. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan”.

Además, pidió que se respete su intimidad y que no se nombre a Márquez treinta veces en cada directo que hace, ya que aseguró que le fastidia a ella y a mucha gente más.

“Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz. Llega un momento que duelen las cosas. Que no se os olvide que no dejo de ser una chica de 21 años. Basta ya”, zanjó Rivera.