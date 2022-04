Macron, dispuesto a hacer concesiones para ganar el voto de la izquierda

Emmanuel Macron dijo el lunes 11 de abril que estaba dispuesto a adaptar la reforma de las pensiones y abrió la puerta a una modificación de la edad de jubilación a los 64 años, en lugar de a los 65, para ayudar a alcanzar un consenso.

“Estoy dispuesto a modificar las fechas y a decir que no necesariamente tenemos que realizar la reforma para 2030 si noto que la gente está muy inquieta. No puedo decir el domingo por la noche que quiero unir a la gente y, después de escuchar a la gente, decir que no me muevo de mi postura”, declaró durante una visita al Paso de Calais.

“Los 65 años no son un dogma”, añadió el presidente-candidato al responder a las preguntas durante un baño de multitudes, mencionando también una “cláusula de revisión en 2027″.