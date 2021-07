Madonna denuncia la tutela de Britney Spears: "¡Devolvedle a esta mujer su vida!"

Madonna se ha pronunciado públicamente en defensa de Britney Spears al decir que la tutela a la que está sometida la artista “es una violación de los derechos humanos”.

La cantante, que colaboró en el single de Britney Spears Me Against The Music, es la enésima celebridad que denuncia el complejo régimen legal al que está sometida su compañera de profesión, que ha condicionado todos los aspectos de su vida y su carrera profesional desde 2008.

El mes pasado, Spears solicitó el final de su tutela y explicó que la habían obligado a trabajar, una situación que equiparó a la de las víctimas de tráfico sexual.