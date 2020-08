Madrid 'lidera' esta segunda ola sin una estrategia eficaz frente al virus

Unos test “absurdos” y sin “la más mínima utilidad”

Para Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, lo que está haciendo Madrid al testar a aproximadamente 1.000 ciudadanos de varios distritos es una “muestra representativa”. Y “las muestras representativas sirven para conocer la situación epidemiológica de un área, pero no para el control de la enfermedad”, afirma.

Si bien los epidemiólogos no son muy amigos de los cribados masivos en general, hay mejores maneras de llevarlos a cabo que la que ha planteado Madrid. “Si Madrid quiere controlar la epidemia en esos barrios tendría que hacerle la prueba a todas las personas posibles, no a mil de forma aleatoria, y, después, aislarlas y seguir sus contactos”, explica Gullón. “Si no, ese cribado no tiene la más mínima utilidad”.

A Marciano Sánchez Bayle, médico pediatra y portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la estrategia de los cribados le parece “totalmente absurda”. “Para empezar, porque no tiene ningún sentido epidemiológico y habrá un rendimiento bajísimo, teniendo en cuenta que más del 95% de las pruebas saldrán negativas. En segundo lugar, se están utilizando recursos de la sanidad pública que deberían emplearse para otras cosas (PCR a los contactos, seguimiento…). Por último, en agosto hay una gran parte de la población que no está en Madrid, con lo cual recibirán el SMS pero no acudirán a hacerse las pruebas”, argumenta.