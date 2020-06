Madrid no solicitará el pase a fase 3 al decaer las limitaciones con el estado de alarma: "No tiene sentido"

La Comunidad de Madrid no solicitará el pase a la fase 3 de la desescalada al decaer las limitaciones con el estado de alarma, que acaba el 21 de junio, a pesar de que lo han valorado en los últimos días.

“Como ya no hay nada, no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando durante toda la semana pasada. Íbamos a pedirlo, luego no... pero es que, como los efectos son exactamente los mismos esto, ya no tiene sentido”, ha indicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en ‘Telecinco’, recogida por Europa Press.

La dirigente ha sostenido que la Comunidad de Madrid ha estado “retrasada de una manera injustificada” e incluso ha tenido que recurrir a instancias superiores porque no les ha dicho quién integraba el comité de expertos ni dónde se podían consultar los criterios para otras autonomías.

“Tengo la sensación de que no se nos ha tratado más que de una manera arbitraria”, ha lanzado. Pero, en este punto, ha hecho hincapié en que una vez que han pasado a la fase 2, que era lo que más le importaba para que se empezarán a rebajar las compras o que la gente empezara a salir con una cierta normalidad, han querido ser “muy cautos”.

Respecto a la críticas de la llegada de madrileños a otras comunidades cuando se levanten las restricciones de movilidad, Ayuso ha sostenido que no están en fase 2 “porque tengan contagios” y, de hecho, ha recordado que solo han registrado 11 nuevos en el día de ayer. El comportamiento que están teniendo los madrileños, según ha subrayado, está siendo “ejemplar”.