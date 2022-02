Robles no se cree la desescalada rusa: "Si Rusia quisiera, la invasión podría ser inminente"

Unidad ante la amenaza rusa. La OTAN ha puesto de relieve este miércoles su voz única para evitar que Rusia se atreva a invadir la frontera ucraniana, como se temía para este 16 de febrero. Por ahora, el temido ataque no se ha producido, pero desde la Alianza Atlántica “está en la conciencia de todos de que (la invasión) puede ser inminente aunque no sepamos el dia”.

Así se ha pronunciado Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha recordado que España es “un aliado serio y comprometido que respeta la soberanía de los países” y cuya posición se sustenta “siempre en misiones de prevención y preservación de la paz”.

“No hemos visto una desescalada por parte de Rusia, es verdad que no se ha producido la invasion que se había hablado pero la amenaza está ahí”, ha continuado Robles ante los medios al hablar del anuncio de retirada parcial hecho por Moscú. “OTAN sigue exigiendo la desescalada y la soberania de Ucrania”.

La amenaza ante una posible invasión no decae, ha remarcado la ministra, a pesar de no cumplirse el vaticinio: “La inteligencia de EEUU tendría unos datos pero esa invasión no se ha producido. Pero está en la conciencia de todos que (la invasión) puede ser inminente aunque no sepamos el dia. La razon es obvia: la presencia de tropas en la frontera y en el Mar Negro es un despliegue que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial y si Rusia quisiera, podría realizar esa invasión”.

Preguntada sobre las medidas a adoptar si Rusia diera ese paso, la titular de Defensa ha recordado que Ucrania no es país OTAN, por lo que no se activaría el artículo 5 de la Alianza Atlántica que refiere el principio de legitima defensa. Por ello, en ese punto “se vería qué medidas de disuasión mayores se podrían tomar en el ámbito OTAN”.

“Se ha sido muy prudente, pero hay que decirle a Rusia que si pretendía algún tipo de división no lo ha conseguido. La invasión puede ser en cualquier momento o puede no serlo, pero nuestra misión es evitar que suceda. España y el resto de miembros creemos que vencerá la vía diplomatica, porque la princpal fuerza OTAN eas la unidad y la defensa del derecho internacional”.