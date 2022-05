María Salmerón tendrá que entrar en prisión antes de 15 días

“Estamos haciendo lo que podemos, todos, sería de justicia que no entrase en prisión”, ha dicho Salmerón, mientras su letrado ha comentado que va a intentar “algo que creo que es la primera vez que se hace en España”, consistente en “impugnar ante el Tribunal Supremo la no concesión del indulto, porque la tramitación ha tenido alguna cuestión que no nos parece muy convincente”.

Ha dicho que no es habitual “lo que no quiere decir que no se conozca algún caso” que el Supremo se pronunció a favor de su cliente, aunque considera que en el caso de María Salmerón se dan una serie de circunstancias a tener en cuenta, como que responde “a unas conductas de hace 9 o 10 años, y en 5 años no ha habido ninguna denuncia, no hay procedimientos, solo condenas por cuestiones antiguas”.