María Teresa Campos habla sobre Juan Carlos I y la República y Jorge Javier Vázquez suelta este comentario sobre Iglesias

María Teresa Campos regresó al plató de Sábado Deluxe tras su polémica marcha de ese mismo lugar tras una tensa entrevista con Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, hace unos meses.

Un reencuentro en el que ambos mostraron cercanía, buen humor y hablaron de aquel episodio, ya olvidado por los dos.

Campos no regresó sólo por cerrar un conflicto, sino para presentar su nuevo programa, La Campos móvil, un espacio en el que la periodista entrevistará a distintos personajes.

María Patiño preguntó a Campos a quién le gustaría entrevistar en su nuevo programa. “Si me preguntas eso yo pico alto”, contestó ella. “Al rey emérito”, dijo Jorge Javier Vázquez.

Campos puso cara seria y negó: “Al rey emérito no me interesa”. ″¿No?”, se extrañó Vázquez.

“No, me ha defraudado tanto. Yo soy de una época donde significaba él tantas cosas y me ha defraudado tanto... Felipe VI, sin embargo, tiene todo mi apoyo, mi admiración y todo”, agregó.

Después, hizo la siguiente reflexión: “Me parece un absurdo todos los que dicen ahora que se ha abierto el camino a la República. Perdona, pero eso es una tontería. A mí me parece una tontería, pero tienes todo el derecho a decirlo”.

Entonces, Vázquez apuntó a Pablo Iglesias: “Esto es para el vicepresidente”.

Sin escuchar lo que acababa de decir su interlocutor, Campos desveló que le gustaría entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “por el momento en el que estamos viviendo, por el sufrimiento que estamos viviendo, por lo que le ha tocado, porque le ha tocado como presidente del Gobierno”.

La periodista recordó que “al principio de su carrera” le entrevistó en Telecinco y le “gustó mucho”. “Se me quedó clavado las cosas que me dijo, que quería dedicarse a la política pero que quería antes saber. Se fue a la UE, aprendió varios idiomas, trabajó en la UE y cuando pensó que se había forjado, se metió en un partido y hoy es el presidente del Gobierno. Le ha tocado lo que le ha tocado y me gustaría sentarme frente a él y hablar con él”.

