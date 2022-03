Maribel Verdú va directa al 'trending topic' por sus importantes palabras en 'Lo de Évole'

Maribel Verdú, en 'Lo de Évole'. LASEXTA

En un momento de la conversación, Jordi Évole, conductor del formato de laSexta, ha señalado que da la sensación de que en España no ha ocurrido como en otros países, como Estados Unidos, con el Me too. ”¿No ha pasado en España?”, ha planteado mientras todos se miraban entre ellos y negaban con la cabeza.

“Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. No digo que no pueda existir. Cuando yo entré en el cine, que hace un rato ya, sí se hablaba de gente, que todavía está trabajando. Se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70”, ha contado Trueba, hasta que ha sido interrumpido por Verdú: “No, Fernando. No, no”.

La actriz ha afirmado que no existe la persona que ha paralizado la carrera de otra, “aquí no”. “Pero a mí me ha pasado, o sea, lo han intentado”, ha comenzado a explicar. “Yo no te estoy hablando de abuso, de que hayan intentado hacer algo conmigo. Sino de gente muy importante que ha dicho: ’Oye tienes que hacer, mira que me he comprometido, para que hagas la portada de esto...”, Y tras decir Verdú que no quiere hacerlo, la ha vetado en diez películas seguidas, ha contado.

“Perdona, eso existe en los 80, 90 y 2000. Y a mí me ha pasado con productores que de repente, he dicho que no a algo porque no me molaba y ellos ya pensaban o se habían comprometido y me han vetado”, ha explicado. Y, además, ha añadido: “Y tú lo sabes Fernando, porque todo esto lo has vivido tú y te lo he contado”.

“Sí, existe gente que abusa de su poder, en nuestra profesión y fuera de ella”, ha afirmado tajante.

Publicidad

“Y las veces, cuando a mí me ha pasado, lo otro, que es ya intentar... yo en ese momento de pequeña”, ha continuado entonces. “En fin se llevó a juicio, se denunció, fueron mis padres a declarar porque yo no podía porque era menor de edad. Pero yo lo hice, en su momento, y bueno me atreví”, ha destacado.

“Entiendo a las personas que no se atrevieron, pero cuando de repente te llega, a mí me ha pasado, un director de producción, un momento en su despacho, se hace una pausa para comer y pasa algo muy fuerte”, ha apuntado en ese momento de la conversación la intérprete. “Y dices un momento un momento, con el corazón así y vas a por unos compañeros que en están en el camerino descansando, tíos claro, y dice: ‘Me podéis acompañar, porque no os creéis lo que me acaba de pasar’. Y entrar con dos compañeros, con dos pedazos señores: ‘¿Puedes repetirlo delante de mis compañeros?’. Y claro, esa persona se quiere morir. Pero con tus compañeros no se atreve, con ellos delante. Y yo de esas he vivido así”, ha relatado Verdú, mientras hacía un gesto que indicaba mucho.

“Y claro que hay nombres, que a mí no me ha pasado, pero sé que ha hecho esto, esto, lo otro.... y dices madre mía el día que esto salga”, ha concluido la intérprete.

En las redes sociales los espectadores han reaccionado de forma rápida a sus palabras y han dejado estos calificativos para la actriz, que ha ido directa al trending topic: “Brava”, “gracias”, “muy valiente”.

Valiente y clara Maribel Verdú https://t.co/dp7Nv4dh6w — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) March 27, 2022

Trueba: los abusos en el cine español son cosa del pasado

Maribel Verdú: En los 80, 90 y 2000 Me han vetado en 10 películas por decir no a algo que no me interesaba y tú lo sabes, Fernando, porque te lo he contado.

Olé tú, Maribel! #LoDeBelleEpoque — chris 🏳️‍🌈 (@chrisofbridges) March 27, 2022

Évole pregunta si han vivido abusos en el cine... (silencio), Trueba lo remite a la época franquista, pero de repente aperece Maribel Verdú, valiente, y suelta esto... ⬇️⬇️⬇️

Parece que este tipo de "corporativismo" no es exclusivo sólo de la iglesia.#LoDeBelleEpoque pic.twitter.com/MJOiDYtVOW — Nacho (@NachoRivas878) March 27, 2022

#LoDeBelleEpoque



Muy valiente Maribel Verdú contando cómo la han vetado productores por negarse a hacer algunas cosas o ha tenido que llamar a compañeros hombres para parar situaciones en rodajes respecto al #MeToo — Pilar Mesa (@pilarmesaarroyo) March 27, 2022

Gracias, Maribel Verdú por ser la única en dar la cara con el #MeToo. Para el resto que ha callado, los silencios también hablan. Pues claro que pasa, pasaba en los 70 y pasa en el 2022. Y pasa en EEUU como pasa en España el puto abuso de poder #LoDeBelleEpoque — Clàudia🔻 (@ClaudiaHonolulu) March 27, 2022

Maribel Verdú la más honesta.

La más clara.

Se nota q ha vivido mucho y es 0 bien queda.

Es directa, y no maquilla como otros la realidad de la trastienda del cine.

Brava #LoDeBelleEpoque — melsolillo (@melsolillo) March 27, 2022

Brava Maribel Verdu, siendo tajante con los abusos y las trabas a la mujer en el cine español. #LoDeBelleEpoque — Lore Durán (@lorenadfdz) March 27, 2022

Qué grande es Maribel Verdú y qué valiente. Se valora mucho lo de acaba de decir #LoDeBelleEpoque — Juan A. Cruz (@GioCruz90) March 27, 2022

Hoy en casa hemos hecho programa doble: hemos vuelto a ver (y a disfrutar) #BelleÉpoque y después @LoDeEvole con #LoDeBelleEpoque Una gozada. (Y además Maribel Verdú tan sincera y transparente como siempre. Frente al machismo e intentos de abuso). https://t.co/QyWv71Z6kv — Jesús Maraña (@jesusmarana) March 27, 2022