Mario Casas lo enseña tras ocultarlo en 'El Hormiguero': así es su nueva imagen

Mario Casas lleva unas semanas sin mostrar su peinado. El actor estuvo hace unos días en El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, y lo hizo con una gorra cubriendo su cabeza.

El actor ha terminado recientemente de rodar la película El practicante, de Netflix, para la que ha tenido que cambiar su imagen de forma radical.

En ese programa, Casas se negó a enseñarle a Motos y a los espectadores cómo estaba en ese momento su pelo, en proceso de crecimiento. “No lo voy a enseñar”, dijo entonces.

“Es de lo peor que he visto en mi vida. No estás ni calvo ni no calvo, es como mal”, le llegó a decir Motos. “Es asqueroso”, dijo él.

Ahora, ha sido Mario Casas el que ha publicado en su cuenta de Instagram su nuevo look con la frase “he vuelto”.